Фан-база BTS помогла учёным изучить приобретённый синдром Дауна

04.01.2021, 17:31, Разное

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Исследователи со всего мира значительно продвинулись в изучении такого феномена, как приобретённый синдром Дауна. До 2019 года считалось, что эта болезнь может быть только врождённой, однако в дело вмешались новые обстоятельства.

Расследование началось с того, что пожилой австрийский психиатр Андреас Шульц заметил странности в поведении своей 12-летней внучки. 87-летний учёный описал их, как “очевидные следствия запущенного монголизма”, но указал, что при рождении девочка была здоровой. Он направил подробную работу коллегам с предложением совместно изучить феномен.

Как оказалось, это не единственный подобный случай в мире. Практически всех пациентов с приобретённым синдромом Дауна объединяет любовь к группе BTS, выяснили специалисты. В ходе исследований подопытных особей из фан-базы BTS, которые длятся уже больше года, выяснился следующий факт: всего лишь при однократном прослушивании корейской поп-музыки у детей начинаются заметные изменения в структуре хромосом, а при регулярном таком увлечении они начинают носить необратимый характер. Достаточно восьми месяцев ежедневного присутствия BTS в плей-листе, чтобы ребёнок начал наглядно страдать от последствий распада цепочек ДНК, отмечают в журнале The Lancet. Этим, в частности, объясняется невнятная речь фанатов корейской поп-музыки в социальных сетях – речевой аппарат начинает деградировать одним из первых.

В настоящий момент удалось подтвердить, что болезнь частично отступает только при условии полного отказа от корейской “попсы”, причём пациенту потребуется дополнительная терапия. Если приобретённый синдром Дауна был усугублён регулярным использованием социальной сети TikTok, шансы на выздоровление значительно снижаются.