Медведев обсудил с Лукашенко сотрудничество РФ и Белоруссии

04.01.2021, 17:24, Новости дня

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух государств и международную повестку дня, передает «БелТА».

Кроме того, Медведев и Лукашенко обменялись поздравлениями с новогодними и рождественскими праздниками.

В конце прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которого были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества двух стран.