 

Мужчина погиб из-за ожогов после прорыва тепломагистрали под Волгоградом

04.01.2021, 17:24, Новости дня
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В Волгоградской области возбудили уголовное дело после гибели 75-летнего пенсионера, получившего ожоги из-за прорыва тепломагистрали, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета.

Инцидент случился 3 января в Волжском. От скачка давления горячего водоснабжения произошел прорыв шва подземного трубопровода, под напором горячей воды и пара разрушилось асфальтовое покрытие участка автодороги, что привело к обрушению дорожного полотна, уточняется на сайте ведомства.

Пенсионер получил 60% ожогов и умер в больнице. Кроме того, пострадали еще четыре человека. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»).

В феврале 2020 года в госпитале МВД погиб обварившийся кипятком в душе отставной полковник.



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