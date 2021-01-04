Определены группы риска по утечке личных данных

04.01.2021, 17:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По словам Антона Куканова из Центра цифровой экспертизы, обычным пользователям компьютеров и мобильных устройств вряд ли следует серьезно опасаться утечки личных данных. Даже если они окажутся в распоряжении злоумышленников, то существенного вреда от этого не будет.

Больше всего хакеров интересуют аккаунты коммерческих компаний, бизнесменов, разных знаменитостей. Для проникновения в их устройства злоумышленники используют специальные вредоносные программы и устраивают хакерские атаки.

Обычным же пользователям достаточно вовремя обновлять систему и антивирусную программу, а также не переходить по подозрительным ссылкам. Этого достаточно, чтобы на 99,99% обезопасить себя и свое устройство.