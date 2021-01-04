Медики в очередной раз доказали пользу авокадо

04.01.2021, 17:08, Разное

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Медики в очередной раз доказали пользу популярного на сегодняшний день фрукта – авокадо. Они рассказали, каких заболеваний помогает избежать включение в рацион данного продукта.

Ученые из Университета Иллинойса набрали две группы добровольцев, чтобы доказать пользу авокадо. Их в течение 12-ти недель попросили придерживаться определенных правил. Одним участникам эксперимента рекомендовалось есть авокадо, а другим – не употреблять этот фрукт. Научные сотрудники хотели узнать, насколько сильно отличается работа кишечника в том и ином случае. Состояние здоровья испытуемых отслеживалось посредством анализов мочи, крови и кала.

Как оказалось, употребление авокадо способствует увеличению количества полезных микробов. Они помогают организму работать лучше, расщепляя клетчатку. У тех, кто регулярно ел фрукт, снизилась концентрация желчной кислоты.

Польза авокадо объясняется содержанием клетчатки и калия. Недостаток последнего увеличивает риск наступления сердечно-сосудистых заболеваний и почечной недостаточности.