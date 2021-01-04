 

Похудевшую Ольгу Бузову сравнили с “доской”

04.01.2021, 17:08, Разное
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Ольга Бузова во время отдыха на Мальдивах продолжает демонстрировать себя в различных купальниках. Подписчики отметили, что ведущая в последнее время очень похудела. Некоторые даже сравнили знаменитость с «доской».
Ольга Бузова решила после напряженной работы устроить себе новогодние каникулы. Она отправилась на Мальдивы вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном. Артистка старается радовать фолловеров свежими снимками с отпуска, однако не все публикации им нравятся.

Традиционно на отдых Бузова взяла с собой много купальников. Каждый день она примиряет новое бикини. На одном из фото ведущая предстала в зеленом монокини, на ее голове присутствовала повязка такого же цвета. Артистка не забыла дополнить свой образ аксессуарами.

Не все поклонники оценили красивый пейзаж и позу, которую Бузова приняла для фото. Они отметили, что знаменитости пора набирать вес, поскольку излишняя худоба ей совершенно не идет. Нашлись и те, кто предположил, будто Бузова сбросила килограммы во время участия в проекте «Ледниковый период». Там она получила приз зрительских симпатий.



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