 

Филипп Киркоров показал свой особняк в Майами

04.01.2021, 17:08, Разное
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Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров показал подписчикам свой дом в Майами. Вместе с детьми он отправился на заслуженный отдых.
Небольшой рум-тур Филипп Киркоров опубликовал в разделе «Истории» в социальной сети Instagram. Майами артист считает своим вторым домом. На ролике можно видеть двухэтажный особняк с кинотеатром и большим садом. Внутри на стенах висят семейные фотографии, а во дворе припаркованы элитные автомобили.

В Майами любят проводить время и дети Киркорова. Дочь Аллу-Викторию и сына Мартина артист воспитывает самостоятельно. Их для знаменитости выносила суррогатная мать. Старшая наследница учится в третьем классе, а ее брат – во втором. Дети стараются радовать звездного отца своими успехами.

Изображение взято с: Instagram @fkirkorov
Киркоров специально решил встретить Новый год с друзьями у себя дома в Москве, а только потом отправиться в Майами. К нему в гости пришли рэпер Тимати, Джиган и Оксана Самойлова, Егор Крид, Григорий Лепс и другие.



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