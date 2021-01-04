В Грузии нашли 11 780 голосов Трампа, отданных за него на президентских выбора в США

04.01.2021, 16:51, Разное

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Центральная избирательная комиссия Грузии заявила о получении почти 12 тысяч почтовых бюллетеней американских избирателей. В грузинском избиркоме ситуацию назвали вполне стандартной и объяснили казус распространенной ошибкой избирателей.

– Это далеко не первый раз, когда нас путают со штатом Джорджия, и мы получаем по почте голоса американских избирателей. Такое происходит практически на каждых выборах президента США. Мы даже каждый раз делаем ставки, сколько писем получим из Америки. В этот раз количество полученных бюллетеней действительно огромно — это рекорд. Обычно мы сразу же отправляем всё обратно в избирательную комиссию Джорджии и, как правило, бюллетени успевают дойти до дедлайна подсчета голосов, но в этом году из-за коронавирусных ограничений вся приходящая к нам корреспонденция проходит многонедельную самоизоляцию и тщательную дезинфекцию. Нам очень жаль, что президент Трамп недосчитался нескольких тысяч голосов. Надеемся, что это никак не повлияло не результаты президентских выборов, — заявила глава ЦИК Грузии Тамара Жвания.

Дональд Трамп оперативно отреагировал на появившуюся информацию о найденных голосах в своем Twitter и потребовал отменить итоги выборов «пока не будет подсчитан каждый голос, отданный за действующего президента». В крайнем случае Трамп согласен на проведение повторных президентских выборов.

– Послушайте, нужно продолжать поиски. Пусть грузины проверят получше. Может, у них там еще где-то завалялись мои голоса. Возможно, что мои голоса есть и в других странах, например, в Белоруссии или России. Я дал распоряжение Администрации Белого дома проверить эту информацию и прошу всех мировых лидеров сообщить мне, если у вас что-то найдется, — заявил Дональд Трамп.