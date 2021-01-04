 

Шмыгаль: ФЛП и наемным работникам выплатили 3,6 млрд грн компенсаций

04.01.2021, 16:40, Новости дня
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По состоянию на 4 января физлицам-предпринимателям и наемным работникам, пострадавшим из-за карантинных ограничений в Украине, выплатили 3,6 млрд грн компенсаций. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, в общей сложности до 31 декабря, когда завершился прием заявок на получение 8 тыс. грн одноразовой выплаты, за помощью обратилось более 480 тыс. человек.

“На сегодня Пенсионным фондом уже профинансировано почти 456 тыс. заявок. Сейчас средства не перечислены в основном тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат причитающуюся им помощь в течение первой половины января”, – подчеркнул Шмыгаль.

С 8-го по 25 января по Украине введут “карантин зимних каникул” – жесткие ограничения, схожие с локдауном в марте – мае 2020 года.

В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам-предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал 2020 года составляла менее 30 тыс. грн. Верховная Рада 4 декабря разрешила выделить эти деньги из фонда по борьбе с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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