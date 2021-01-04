 

В Киеве полный переход на электронный билет снова перенесли. Названа новая дата

04.01.2021, 16:40, Новости дня
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Полный переход на электронный билет в общественном транспорте Киева  отложили с 1 января на 1 июля 2021 года. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевской городской государственной администрации (КГГА) от 30 декабря 2020 года.

Документом вносятся изменения в распоряжение от 22 октября 2018 года №1887 “Об утверждении порядка функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности”.

Киевский метрополитен планировал вывести из обращения жетоны до 30 октября 2019 года, а автоматизированная система должна была заработать в полном объеме с 31 октября. Однако в КГГА сообщили, что отложили проект сперва на 1 апреля 2020 года, а затем еще раз до   2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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