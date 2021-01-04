 

Суд в США разрешил до инаугурации Байдена казнить единственную женщину из федеральной камеры смертников

04.01.2021, 16:40, Новости дня
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1 января федеральный апелляционный суд США в Вашингтоне разрешил казнить до инаугурации президента Джо Байдена 20 января признанную виновной в убийстве американку Лизу Монтгомери – единственную женщину, которая находится в федеральной тюрьме для приговоренных к казни.

Об этом проинформировало агентство Associated Press.

Коллегия из трех судей пришла к выводу, что суд низшей инстанции, окружной, ошибся, когда отменил решение о казни 12 января.

Изначально Монтгомери планировали казнить в декабре 2020 года, однако это мероприятие перенесли по ходатайству адвокатов заключенной – они заразились коронавирусом, посещая клиентку, и попросили продлить срок подачи прошения о помиловании.

В 2007 году на тот момент 39-летнюю Монтгомери признали виновной в убийстве в декабре 2004 года беременной 23-летней Бобби Джо Стиннетт. В городе Скидмор (штат Миссури) Монтгомери вырезала ребенка из беременной жертвы, а затем задушила ее с помощью веревки. Ребенка она пыталась выдать за своего.

Защита Монтгомери добивается отмены казни, утверждая, что она страдает серьезным психическим расстройством.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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