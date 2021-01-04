Погода в Киеве на Новый год установила сразу три температурных рекорда

04.01.2021, 16:40, Новости дня

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1 января 2021 года в Киеве было зафиксировано сразу три температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В обсерватории отмечают, что минимальная температура не опускалась ниже, чем +4,4°С градуса, что на 2,1 градуса выше рекорда 1936 года. Среднесуточная температура составила +5,9°С градуса, на 1,8 градуса выше рекордов 1902 и 2007 годов. Максимальная температура в этот день поднялась до +8,5°С градусов, превысив рекорд 1973 года на 1,1 градуса.

Рекордно высокой была температура в Киеве и накануне, в конце прошлого года. Среднесуточная температура 31 декабря 2020 года в Киеве впервые за 140 лет составила +7,4°С градуса. Это на 1,7 градуса выше рекордного значения для этого дня в 1925 году. Климатическая норма превышена на 10,2 градуса, что соответствует погоде в середине октября, говорится в сообщении обсерватории.

30 декабря 2020 года в Киеве также было рекордно теплым.

Синоптики спрогнозировали сравнительно теплую погоду в январе 2021 года, со средней температурой воздуха в пределах 0…-4°С, что на 2–2,5°С выше средних показателей для этого месяца. Среднемесячное количество осадков в январе составит 27–58 мм.