Российский климатолог объясняет, как можно увидеть НЛО

04.01.2021, 16:26, Новости дня

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Как пояснила доктор географических наук и профессиональный климатолог Нина Зайцева, в действительности люди никогда не видели корабли пришельцев с других планет. На самом деле, во всех случаях свидетели прилета НЛО являются жертвами оптического обмана.

По словам Зайцевой, в атмосфере образуется особый тип облаков, называемых чечевицеобразными. Внешне они выглядят именно так, как отображены на многочисленных фотографиях и рисунках летающие тарелки. Об этом знает каждый профессиональный климатолог, а обычные люди просто верят в то, во что им верить хочется.

Однако Зайцева не исключает, что где-то проходят испытания летательных аппаратов, также похожих на те самые «тарелки». Если шанс прилета инопланетян на Землю ничтожен, то как множество людей в разных концах света могли периодически видеть их корабли?