 

В компании Mozilla решили изменить внешний вид браузера Firefox

04.01.2021, 16:26, Новости дня
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Как сообщили представители компании Mozilla, их специалисты уже начали разрабатывать новый вариант внешнего вида браузера Firefox. В частности, обновлению подлежит адресная строка. По-другому вскоре будут выглядеть панель закладок, диалоги, а также основное и все контекстные меню.

По сообщению разработчика, обновленный внешний вид браузера Firefox будет представлен широкой публике 18 мая текущего года.

Основной задачей является не только создать более современный дизайн браузера, но и создать удобные для пользователя инструменту управления им, говорят специалисты. Они пытаются убрать все лишнее, а наиболее часто используемые команды разместить там, где их легче будет найти.



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