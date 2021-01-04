В компании Mozilla решили изменить внешний вид браузера Firefox

04.01.2021, 16:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как сообщили представители компании Mozilla, их специалисты уже начали разрабатывать новый вариант внешнего вида браузера Firefox. В частности, обновлению подлежит адресная строка. По-другому вскоре будут выглядеть панель закладок, диалоги, а также основное и все контекстные меню.

По сообщению разработчика, обновленный внешний вид браузера Firefox будет представлен широкой публике 18 мая текущего года.

Основной задачей является не только создать более современный дизайн браузера, но и создать удобные для пользователя инструменту управления им, говорят специалисты. Они пытаются убрать все лишнее, а наиболее часто используемые команды разместить там, где их легче будет найти.