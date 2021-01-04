Проглоченная рыбная кость может стать причиной рака

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04.01.2021, 16:16, Разное
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Врач Максим Лохматов связал развитие рака с проглоченными рыбьими костями. Он отметил, что очаг воспаления обычно обнаружить тяжело, чаще всего медики лечат пациентов от других болезней.
«Механически» избавляться от кости, которая застряла в горле, нельзя, поскольку это может быть опасно для жизни. Врач отметил, что ни в коем случае не нужно есть корочку хлеба. Косточка может покинуть пределы горла, но застрять в других местах – пищеводе или же дыхательных путях.

В Японии получило развитие направление эндоскопии желудка. Жители страны могут на регулярной основе проверять собственные внутренние органы. В стране фиксируется довольно большой показатель смертности от рака ЖКТ. Профессор напомнил, что всем японцам очень нравится рыба, эта пища часто присутствует в их рационе. Именно из-за рыбных костей жители Японии страдают онкологическими болезнями.

Даже небольшая кость способна травмировать желудок. Этот инородный предмет может стать так называемой «бомбой замедленного действия».



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