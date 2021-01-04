 

Экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову заподозрили в очередной пластике

04.01.2021, 16:16, Разное
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Мать рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась с подписчиками фотографией бывшей невестки Алены Шишковой. Фолловеры раскритиковали модель за якобы очередную пластическую операцию.
В профиле Симоны Юнусовой появилось фото внучки Алисы, где она запечатлена вместе со своей матерью Аленой Шишковой. На снимке бывшая избранница Тимати появилась в черной водолазке с белым принтом. Она держит дочь Алису на руках возле огромной елки.

В комментариях к публикации подписчики отметили – внешность Алены Шишковой за последние месяцы заметно изменилась. Они начали спрашивать, что случилось у модели с лицом. Некоторые посчитали, будто знаменитость сделала пластику. Сама же она заявила, что ее внешность изменилась из-за тяжелых стоматологических проблем. Сейчас ей приходится носить специальную капу для изменения прикуса. В результате у модели меняется мимика.



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