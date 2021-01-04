ТОП-5 самых грандиозных скандалов 2020 года со знаменитостями

04.01.2021, 16:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ушедший 2020 год ознаменовался не только пандемией и кризисами, но и многочисленными скандалами с участием российских знаменитостей. Предлагаем вспомнить ТОП-5 самых грандиозных и обсуждаемых пользователями Сети.

В прошлом году трещину дал брак самой «инстаграммной» пары – Оксаны Самойловой и Джигана. Рэпер с нетерпением ждал появления на свет долгожданного сына. Когда это случилось, он ушел в отрыв в Майями – начал принимать запрещенные препараты, пить алкоголь, убегал от правоохранителей и даже попал в рехаб. Когда многодетный отец вернулся в Россию, он продолжил вести разгульный образ жизни. В результате рэпер был в нескольких центрах на реабилитации. В апреле Оксана Самойлова подала на развод, но семья продолжала жить вместе. В начале лета стало известно, что пара помирилась, а в декабре они отметили восьмую годовщину свадьбы.



Настоящая травля в Сети началась, когда Регина Тодоренко некорректно высказалась по поводу домашнего насилия. В результате телеведущую лишили звания «Женщина года», а крупные рекламодатели разорвали с ней все контракты. Супруга Влада Топалова несколько раз принесла свои извинения, сняла документальный фильм на эту тему и сделала щедрый взнос в фонд, который оказывает поддержку жертвам домашнего насилия.



Скандал, связанный со Львом Лещенко, разразился в марте. Артист, который прилетел из США, не стал соблюдать обязательный карантин, а посещал все светские мероприятия и был на съемках. Вскоре его и супругу госпитализировали с подозрением на коронавирус. Вслед за ними в больнице оказались Игорь Николаев и Надежда Бабкина, с которыми пара виделась накануне. В Сети поклонники начали упрекать Льва Лещенко за такое безответственное поведение. Однако на самом деле у певца был не COVID-19, а двустороннее воспаление легких.



7,5 лет тюремного заключения получил актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельной аварии в столице. По его вине скончался водитель фургона Сергей Захаров. Артист на своем внедорожнике переехал через двойную сплошную и совершил столкновение. Согласно данным экспертизы, у него в крови был алкоголь. Михаил Ефремов принес публичные извинения и предложил семье погибшего помощь, но они отказались. Суд постановил знаменитости выплатить в пользу старшего ребенка погибшего 800 тысяч рублей.



Осенью 2020 года скандал разразился в семье Тарзана и Наташи Королевой. Сначала певица заявила о пропаже драгоценностей из их квартиры, обвинив в краже любовницу мужа. Свои измены стриптизер отрицать не стал и признался в неверности супруге публично. Кроме этого, начинающая актриса Анастасия Шульженко заявила о том, что она носит ребенка от Сергея Глушко. Любовница также обнародовала их интимное видео. Несмотря на это, певица простила мужа, а эту историю назвала «подставой». По словам Наташи Королевой, они хотели, чтобы Анастасия Шульженко стала суррогатной матерью для их ребенка. Артистка сама позвала девушку в квартиру, но ситуация обернулась против нее. После этого скандала Тарзан поднял ценник на свой стриптиз в два раза.