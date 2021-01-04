Названа дата премьеры и имена ведущих нового сезона шоу “Голос країни”

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04.01.2021, 15:48, Новости дня
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Премьера 11-го сезона шоу на “1+1” “Голос країни” состоится 24 января. Об этом сообщается 4 января на странице проекта в Instagram.

Ведущими шоу стали супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые вместе ведут проект с 2016 года.

“Сезон перезагрузки откроет новую страницу в своей истории”, – говорится в публикации.

Тренерами 11-го сезона шоу “Голос країни” на “1+1” являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik (Дмитрий Монатик).

Радиоведущий “Люкс ФМ” Слава Демин стал ведущим бэкстейджа.

Первый сезон телешоу “Голос країни” вышел на “1+1” в 2011 году. Проект является адаптацией формату The Voice, созданного медиа-магнатом Джоном де Молом в Нидерландах в 2010 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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