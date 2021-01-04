Смерть начальника отдела Офиса прокурора Котенко расследуют как убийство – СМИ

04.01.2021, 15:48, Новости дня

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти начальника отдела обращений граждан Офиса генерального прокурора Украины Евгения Котенко по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Об этом сообщило издание “Страна” 3 января со ссылкой на свои источники в МВД Украины.

По словам собеседников, расследование по этой статье в таких случаях является стандартной процедурой. Сейчас допрашивают свидетелей, которые отдыхали вместе с Котенко и персонал отеля. Когда полностью подтвердится отсутствие события преступления, дело будет закрыто, уточнили в МВД.

С Котенко попрощались сегодня в Харькове, сообщило издание.

Тело Котенко нашел в Черниговской области днем 1 января охранник элитного гостиничного комплекса “Бреч”, где чиновник праздновал Новый год. По предварительной информации, прокурор встречал 2021 год вместе с женой Юлией и сотрудницей Офиса генпрокурора.

Причиной смерти назвали переохлаждение. Видимых телесных повреждений на теле Котенко якобы не обнаружили, как и следов борьбы.