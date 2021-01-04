 

Недалеко от украинской станции в Антарктиде от ледника откололся кусок высотой 20 метров

04.01.2021, 15:48, Новости дня
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В Антарктиде поблизости от украинской станции “Академик Вернадский” от ледника откололся большой кусок льда. Об этом 2 января сообщил в Facebook украинский полярник Евгений Прокопчук.

“От ледника Woozle Hill, расположенного на острове Галиндез, откололся край льда. Опытные полярники говорят, что скол такого масштаба произошел впервые, хотя в месте скола уже давно была трещина и ледник находился под постоянным наблюдением наших ученых”, – написал он.

По словам Прокопчука, откол “был обнаружен во время выезда на зодиаке в акваторию станции 29 декабря 2020 года”.

“Напоминаем, что Антарктика является главным индикатором климатических изменений в мире”, – подчеркнул полярник.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3598996720137005&id=100000801361490

Национальный антарктический научный центр 4 января в Facebook назвал произошедшее “грустным”.

“Изучение природной льда в Антарктиде – одно из постоянных направлений исследований украинских полярников. Ученые наблюдают за тем, как меняются ледники: тают или. наоборот, прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед и тому подобное. Эти исследования важны, ведь ледники, как и, например, пингвины или луговик (травянистое растение. – “ГОРДОН”), “рассказывают” об изменениях климата во всем мире”, – объяснили ученые.

По их подсчетам, высота отколовшейся части составляет около 20 метров, а ширина – пять метров.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1562800517263153

Антарктическая станция “Академик Вернадский” находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась “Фарадей”. В 1996 году станция была передана Украине и переименована.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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