 

Японские астрофизики рассмотрели сценарий образования первичных черных дыр

04.01.2021, 15:34, Новости дня
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Ученые из японского института им. Кавли рассмотрели сценарий, по которому происходит образование ПЧД (первичных черных дыр). В этом исследователям помогли данные о ранней Вселенной.

Ранее при помощи телескопа Subaru удалось рассмотреть, как образовывались ЛВП (ложные вакуумные пузырьки), когда происходит процесс расширения Вселенной.

Напомним, что первичными черными дырами называют объекты, состоящие из темной материи. Собственно говоря, черными дырами в полном понимании этого слова они не являются. По мнению ученых, изучение ПЧД даст ответ на процедуру образования также и скопления галактик. Однако в ранней Вселенной материя была настолько плотной, что обычные черные дыры могли образоваться в любом месте.



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