NI включил армию России в ТОП-5 самых мощных сухопутных войск мира к 2030 году

04.01.2021, 15:24, Разное

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Потенциал российской армии оценило издание The National Interest. По данным экспертов, консультировавших авторов статьи, сухопутные войска РФ уже к 2030 году войдут в ТОП-5 мира.

Самые сильные

Российская армия продолжает оставаться одной из самых сильных на планете, и эта тенденция сохранится в течение начавшегося десятилетия. The National Interest проанализировали возможности военных сил РФ по сравнению с другими государствами. По результатам сравнения сухопутных войск, к 2030 году наибольшей мощью будут отличаться пять государств. В составлении рейтинга эксперты издания принимали во внимание инновационную технологическую базу, доступ к национальным ресурсам, возможности повышения квалификации кадрового состава и престиж армии среди населения.

Финансирование и боевой опыт армии США

Тройку лидеров возглавили военные силы США, как минимум с начала 1990-х годов их признают золотым стандартом боевых сил наземного действия. Мощь армии Соединенных Штатов Америки была продемонстрированы в ходе иракской и афганской операций, при этом войска спецназначения способны действовать на больших расстояниях. У них есть полный доступ ко всем последним достижениям. Даже техника времен холодной войны в США прошла модернизацию в соответствии с требованиями современной войны в условиях сетевой структуры. Американские сухопутные войска обладают наиболее богатым ассортиментом беспилотников не только для наблюдения, но и для ведения смертельного и прицельного огня.

Постоянные совершенствование ВВС Китая

Вторая строчка досталась ВВС Китая, после проведения глубокой реформации военного комплекса значительно повысившим свои шансы на случай гипотетической войны. Сейчас множеством малых предприятий Народно-освободительной армии Китая управляют не только военные, но и коммерческие организации, что оптимизировало производство. Наземный контингент армии реорганизован. Кроме технических инноваций, улучшены методики боевой подготовки, приближенной к реальным условиям. Армия Поднебесной стала более профессиональной. Здесь нет таких финансов, как у США, однако КНР имеет значительно большие человеческие ресурсы. Единственным недостатком журналисты NI называют отсутствие достаточного реального опыта ведения войны.

Ресурсы и мощь России

Россия получила почетную третью ступень в ТОПе, этому способствовали экономические улучшения и реформы внутри армейских подразделений. Однако, как уверены американские эксперты, и в 2030 году сухопутные войска РФ останутся с теми же проблемами отсутствия достаточного количества модернизации и доступа к современным технологиям. При этом журналисты предположили, что российская армия к 2030 году почему-то будет испытывать проблемы с доступом к современным технологиям. Также зарубежные специалисты считают вероятным возникновение проблемы с призывниками. Но, несмотря на это, и дальше армия РФ все еще будет устрашать соседние страны. Именно реформированные военные силы РФ помогли стране победить в чеченской войне и провести ряд других операций в Грузии и Крыму. Сухопутные подразделения государства дают возможность Москве управлять ближним зарубежьем.

Далее в перечне самых сильных боевых подразделений планеты разместились ВВС Франции и Индии. У обеих стран есть богатый опыт ведения боев и постоянно улучшающаяся техническая база.