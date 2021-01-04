 

Поклонники заподозрили звезду Comedy Club Марину Кравец в обмане

04.01.2021, 15:24, Разное
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Марина Кравец опубликовала в своем микроблоге Instagram фото, сделанное в метро. По словам звезды Comedy Club, она с мужем находится на отдыхе в Дубае, однако поклонники заподозрили знаменитость в обмане.
В посте Марина Кравец шутливо написала, что «на окне не клеенка, а дубайское метро». Остальные пейзажи юмористка пока не показала, поэтому в комментариях некоторые фолловеры заявили, что не верят ей. У знаменитости спросили, «на кухне она или нет». Между поклонниками завязался настоящий спор, так как некоторые поверили Марине Кравец, а другие – нет. Только немногие подписчики проявили тактичность и поздравили 35-летнюю артистку и ее супруга с заслуженным отдыхом в теплых краях.

Ранее звезда Comedy Club признавалась, что муж Аркадий без ума от их долгожданной дочери Вероники. Супруг постоянно просит, чтобы Марина Кравец в течение дня присылала ему снимки малышки. Ведущая программы «Новое утро» еще до рождения ребенка знала, что ее избранник будет хорошим отцом, и теперь она рада, что ее надежды полостью оправдались. К работе после родов актриса приступила почти сразу, так как была задействована в новом проекте.



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