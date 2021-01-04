 

Анфиса Чехова удивила реакцией на фото экс-супруга с новой избранницей

04.01.2021, 15:24, Разное
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Актер Гурам Баблишвили давно не скрывает тот факт, что он счастлив в отношениях с новой избранницей Юлией Томилиной. Недавно экс-супруг Анфисы Чеховой опубликовал снимок с возлюбленной, а знаменитость удивила своей реакцией на фото.
Поклонники сделали вывод, что ведущая смогла сохранить с бывшим супругом нормальные отношения. Под фотографией пары Анфиса Чехова написала – «Хорошенькие» и поставила лайк. Некоторые фолловеры предположили, что актриса не хочет портить отношения с новой избранницей Гурама Баблишвили. Дело в том, что пара ждет ребенка и Юлия Томилина, возможно, официально скоро станет мачехой Соломона – общего сына артистов. Анфиса Чехова хочет, чтобы у ее 8-летнего ребенка были нормальные отношения с отцом, поэтому делает для этого все возможное.

Гурам Баблишвили получил от своей девушки необычный новогодний подарок – полет на аэротрубе. В микроблоге Instagram он похвастался отдыхом в красноярском развлекательном центре.

Актер после расставания с Анфисой Чеховой публично в программе «Секрет на миллион» признался в том, что изменял своей жене. Поэтому многие поклонники считали, что между бывшими супругами натянутые отношения. Однако комментарии и комплименты Анфисы Чеховой опровергли эти домыслы.



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