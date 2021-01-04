 

Мнение: Джоконда сама выбирает… Или нет?

04.01.2021, 15:16, Разное
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Есть такая популярная история из цикла "анекдоты о Раневской". Что мол, перед "Джокондой" стоит человек, смотрит на неё и говорит: – Ну что в ней такого, в этой Джоконде? Не нравится она мне… А она ему: – Молодой человек! Вы знаете, Джоконда уже столько веков всем нравится, что она может сама выбирать – кому ей нравиться, а кому – нет".

Как и все "истории прараневскую" она, конечно, апокрифична. Бумажные сборники анекдотов про Раневскую и "ее" метких острот, а порой хамских и сальных, помню, были очень популярны в 1990-е – начало 2000-х годов. Они издавались в таком количестве, что возникало резонное недоумение, кто же это за ней ходил и так тщательно записывал.

Правда в данной истории, вероятно, только в том, что москвичи могли видеть картину, когда ее в 1974 году привозили в ГМИИ.

"Анекдоты от Раневской" выдумывались с нуля либо же сочинялись переиначиванием чужих историй. Более удобно.
Мне захотелось узнать, был ли исходник у истории про "Джоконду".
Оказывается, все уже выяснилось!

В 2007 году мой любимый писатель Владимир Березин задался этим же вопросом.
В комментариях ему подсказал bbb, что видел эту историю еще в книге про писателя Михаила Светлова.

Березин (человек-кремень) сходил ножками в библиотеку и нашел эту историю в бумажной книге, посвященной остроумию на сей раз советского поэта:

Игин И. Улыбка Свелова. Альбом. – М.: Советский художник, 1968. С.17.

"Режиссер, известный своей привеженностью к наиновейшим течениям в живописии. сказал о Сикстинской мадонне:
– Удивляюсь, – её столько столетий нахваливают, а между тем она мне не очень нравится.
– Столько столетий она нравится всему человечеству, – возразил Светлов, – что теперь имеет право выбирать, кто ЕЙ нравится".

***
Так что вот.
Не Раневская, и не Джоконда.
Но меткое слово все-таки было сказано.

Сикстинская мадонна на выставке в ГМИИ в 1955 году

Источник: Шакко



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