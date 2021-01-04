 

Папа римский Франциск осудил туристов, которые полетели на отдых во время локдауна

04.01.2021, 14:56, Новости дня
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Папа римский Франциск осудил людей, которые во время новогодних праздников поехали за границу на отдых, избегая жестких карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом понтифик заявил в первом видеообращении в 2021 году из библиотеки Апостольского дворца, сообщила 3 января пресс-служба Ватикана.

Глава католической церкви расстроен тем, что эти люди больше думают о себе и забывают о близких.

“Есть такое искушение. Я прочитал в газетах, что меня очень огорчило: в одной стране, не помню какой, чтобы избежать локдауна и хорошо отдохнуть в один день вылетело более 40 самолетов. Но те люди, которые являются добрыми людьми, они не подумали о тех, кто оставался дома, об экономических проблемах людей, пострадавших от пребывания в изоляции, о больных. Они думали только о том, чтобы отправиться в отпуск и повеселиться”, – сказал Папа Франциск.

“Мы не знаем, что нас ждет в 2021 году, но то, что каждый из нас и все мы можем сделать вместе, – это еще немного взять на себя обязательств заботиться друг о друге”, – добавил глава католической церкви.

ВИДЕО
Видео: Vatican News / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 4 января в мире коронавирусом заболело более 85 млн человек, скончалось более 1,84 млн пациентов с COVID-19. В пятерку стран с наибольшим количеством инфицирований входят США (20,6 млн), Индия (10,3 млн), Бразилия (7,7 млн), Россия (3,2 млн) и Франция (2,7 млн).

Из-за второй волны коронавируса, начавшейся осенью, многие страны снова ввели жесткие карантинные ограничения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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