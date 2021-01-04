Великобритания первой в мире начала вакцинировать препаратом от коронавируса AstraZeneca

04.01.2021, 14:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом от коронавируса, разработанного англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом 4 января заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок на своей странице в Twitter.

“Рад, что сегодня мы запускаем вакцинию препаратом от компании AstraZeneca и Оксфордского университета по всей Великобритании. Это жизненно важный шаг в нашей борьбе с пандемией. Это национальная миссия. Спасибо всем, кто участвовал”, – заявил он.

Delighted that today we roll out the @UniofOxford / @AstraZeneca vaccine across the whole UK It’s a vital step in our fight against this pandemic This is a national mission. Thank you to everyone involved. pic.twitter.com/EU3R0AJoCx — Matt Hancock (@MattHancock) January 4, 2021

Sky News сообщил, что первым в стране препаратом AstraZeneca вакцинировали 82-летнего Брайана Пинкера, который находится на диализе в оксфордской больнице Черчилля из-за заболевания почек.

По информации вещателя, на первом этапе около 53 тыс. доз вакцины AstraZeneca вводят пациентам в шести больничных фондах в Оксфорде, Сассексе, Ланкашире, Уорикшире и двух в Лондоне. Позже препарат станет доступным в более 700 медучреждений и домов престарелых.

Это вторая вакцина, которую массово используют в Великобритании. 8 декабря 2020 года Великобритания начала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной BNT162b2, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Первую дозу получила 90-летняя жительница страны Маргарет Кинан из города Эннискиллен (Северная Ирландия).

30 декабря Британия одобрила вакцину AstraZeneca. Клинические испытания препарата от AstraZeneca и Оксфордского университета проводились в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В финальной фазе клинических испытаний вакцина показала в среднем 70% эффективности.

По информации BBC, накануне шестой день подряд в Британии зарегистрировали более 50 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки. В целом в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 2,66 млн человек, 75,1 тыс. заболевших умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.