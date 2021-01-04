 

Джонсон заявил, что референдум о независимости в Шотландии проведет следующее поколение

04.01.2021, 14:56, Новости дня
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Референдум о независимости Шотландии может пройти при жизни следующего поколения, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 января в программе ВВС

Референдумы в этой стране – не очень веселое мероприятие, они не особенно объединяют нацию, прокомментировал Джонсон такую инициативу.

Отвечая на вопрос, почему справедливо было повторно провести референдум о членстве в Евросоюзе, но не еще один референдум о независимости Шотландии, Джонсон сказал: “Разница в том, что у нас был европейский референдум в 1975 году, и мы провели еще один в 2016 году. Кажется, это правильный промежуток”.

Заместитель главы Шотландской национальной партии Кейт Браун, заявил, что Джонсон “не может продолжать отрицать демократию”. Даже Дональд Трамп, американский приятель британского премьер-министра, понял, что если ты стоишь на пути демократического выбора своей нации, “тебя сметут”, сказал Браун.  

На референдуме о независимости, который Шотландия провела в 2014 году 55,3% населения проголосовало за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

В июне 2016 года в Великобритании провели референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев. 1 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС. Вместе с тем во всех избирательных округах Шотландии победу одержали сторонники членства в ЕС. Против Brexit проголосовало 62% шотландцев. 

В конце декабря ЕС и Великобритания смогли договориться о торговых взаимоотношениях после Brexit, с 1 января 2021 года они вступили в силу.

Власти Шотландии неоднократно высказывались против выхода из ЕС и заявляли о будущем выходе из состава Соединенного Королевства. В сентябре 2014 года шотландцы провели референдум о независимости. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства

Первый министр Шотландии и глава правительства Никола Стерджен в декабре 2019 года заявляла, что Шотландия подаст заявление на проведение нового референдума, но Джонсон также отказался от такой инициативы. 1 января Стерджен заявила, что Шотландия скоро вернется в Евросоюз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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