Заразившийся коронавирусом Грачевский рассказал о своем состоянии

04.01.2021, 14:56, Новости дня

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Российский режиссер и основатель юмористического киножурнала “Ералаш” 71-летний Борис Грачевский, который после заражения COVID-19 оказался в реанимации, 3 января в комментарии ТАСС заявил, что чувствует себя лучше.

По словам режиссера, он начинает “здороветь”. Других подробностей о своем состоянии он не сообщил.

Российский актер Стас Садальский 3 января разместил на своей странице в Facebook коллаж из фотографий Грачевского, которые в том числе были сделаны в реанимации.

“Жить будет”, – написал он, ссылаясь на слова медиков.

21 декабря 2020 года стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. В течение недели он лечился дома, а 27 декабря был госпитализирован.

31 декабря режиссера перевели в реанимацию. Супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская, комментируя состояние его здоровья, заявила, что он “находится под большим потоком кислорода” в тяжелом состоянии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 4 января количество заболевших превысило 3,22 млн человек, из которых 58,2 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.