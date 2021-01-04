Крымчанин убил малолетнюю дочь из-за громкого плача

04.01.2021, 14:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Житель Крыма убил свою полуторагодовалую дочь за то, что она громко плакала. Мужчина пытался выдать смерть девочки за отравление угарным газом и под угрозой расправы заставил подтвердить эту версию свою супругу.

Инцидент произошел 3 января в Бахчисарае. Отец девочки сначала избил ее, после чего, когда ему надоело слушать ее плач, решил убить ребенка, сообщается на сайте следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

В настоящее время 23-летний мужчина дал признательные показания и полностью подтвердил обстоятельства преступления, уточняется в сообщении. Следствие готовится предъявить ему обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо находящегося для лица в беспомощном состоянии»).

Ранее в Башкирии 37-летний мужчина убил двух своих малолетних детей, после чего покончил с собой.