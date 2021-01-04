Россиян предупредили об экстремальных холодах

04.01.2021, 14:48, Новости дня

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Экстремально низкие температуры фиксируются на азиатской части РФ в течение полумесяца, последний раз подобное явление наблюдалось в январе 2006 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Я даже не знаю, как его назвать, антициклонище… Он уже полмесяца бродит по азиатской части страны. По нашим оценкам, еще пять дней температура будет ниже нормы на 10-15 градусов в таких густонаселенных районах, как Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Алтайская области, юг Красноярского края. Конечно же, там очень холодно… Морозы сорокоградусные в этих регионах», – сказал Вильфанд.

По его словам, такой затяжной антициклон редкое явление. «Последний раз аналогичная ситуация с экстремально холодной погодой была во второй половине января 2006 года», – сказал синоптик, передает РИА «Новости».

Как отметил Вильфанд, затяжные экстремальные температуры представляют собой опасное погодное явление, требующее от коммунальных служб очень напряженной работы.

Он уточнил, что аномально холодная погода ниже нормы на семь градусов сохранится в Курганской области, в Омской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами ниже минус 40 градусов в течение более чем трех суток, в Приморском крае среднесуточные температуры будут на 7-10 градусов ниже нормы, в Ханты-Мансийском автономном округе холодная аномалия будет доходить до 15 градусов ниже нормы, в Алтайской области будет минус 40 и ниже.

«Некоторые регионы Урала тоже с аномально холодной погодой. Там на семь градусов и более ниже многолетних значений, ниже нормы», – сказал Вильфанд.

В 2020 году синоптики также зафиксировали в РФ большое количество погодных аномалий. Так, зима 2019-2020 года стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В Москве впервые средняя температура в это время года оказалась выше 0 градусов.