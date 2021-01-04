Нефть подорожала на ожиданиях решений ОПЕК+

04.01.2021, 14:48, Новости дня

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Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 14:38 мск выросла на 1,62% на фоне ожиданий от решений ОПЕК+, достигнув до 52,64 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

В пике цена на нефть Brent доходила до 53,33 доллара за баррель, нефть марки WTI торговалась на отметке 49,19 доллара за баррель (+1,15%), передает ТАСС.

Встреча министров стран ОПЕК+ пройдет 4 января, на ней будет определен уровень добычи нефти на февраль. Ранее они договорились постепенно восстанавливать производство сырья начиная с января в объеме не более чем на 0,5 млн баррелей в сутки.

В 2020 году добыча нефти и газового конденсата в РФ снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн.