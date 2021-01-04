 

Ученые перечислили негативные последствия недосыпания

04.01.2021, 14:32, Разное
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Систематическое недосыпание ведет не только к ухудшению состояния здоровья, но и сокращает продолжительность жизни, к таким выводам пришли ученые. Из-за дефицита сна организм испытывает сильный стресс, а сам человек пребывает в плохом настроении.
В среднем продолжительный и качественный сон, после которого человек хорошо себя ощущает, длится не менее семи часов. Если же присутствует хронический недосып, то через некоторое время его последствия дадут о себе знать. Они могут проявиться в виде пониженной работоспособности или плохого настроения.

Однако систематический недосып может стать причиной развития заболевания сердца, диабета и депрессии. Из-за отсутствия качественного сна у человека появляется предрасположенность к набору лишнего веса, а его либидо, наоборот, снижается. Ослабевает иммунная система, ухудшается память, реакция замедляется. Возобновление режима сна позволяет избавиться от последствий недосыпания.



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