 

В Сети появилось первое живое фото «монстра» iQOO 7 и его упаковки

04.01.2021, 14:32, Разное
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В Сети опубликовали первое живое фото нового флагмана на рынке мобильных устройств – iQOO 7. Как указано на коробке гаджета, смартфон должен стать настоящим «монстром» производительности.
Основой для девайса стала однокристальная система Snapdragon 888 от Qualcomm, самая актуальная и мощная на сегодняшний день. Дополняет быстрый и производительный процессор 12-гигабайтный модуль оперативной памяти формата LPDDR5. Хранить любого типа контент на устройстве можно с помощью флэш-накопителя UFS 3.1 объемом в 256 гигабайт. Согласно результатам тестирования на популярном бенчмаркинг-сервисе AnTuTu, iQOO 7 смог набрать свыше 752 тысяч баллов, что вывело его на лидерские позиции рейтинга.

Экран аппарата имеет разрешение 2400 на 1080 точек и поддерживает частоту обновления изображений в 120 Герц. Качественный звук без шумов в телефоне установлен Audio Technica. Также следует отметить наличие в гаджете технологии быстрой зарядки с мощностью в 120 Вт, благодаря которой аккумуляторная батарея объемом в 4 тысячи мА•ч полностью с нуля заряжается за 15 минут.

Основная камера с главным датчиком на 48 миллионов пикселей поддерживает оптическую стабилизацию картинки (OIS). Объектив Sony IMX598 имеет оптический формат 1/2 дюйма с крупными пикселями в 0,8 мкм. Все остальные характеристики будущего флагмана, как и его стоимость, станут известны уже через несколько дней во время анонса.



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