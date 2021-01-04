 

Иосиф Пригожин согласился с назвавшим российских звезд «нищебродами» Леонидом Агутиным

04.01.2021, 14:32, Разное
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Иосиф Пригожин прокомментировал заявление Леонида Агутина, назвавшего российских звезд шоу-бизнеса «нищебродами». Продюсер поддержал музыканта, приведя в пример Сергея Шнурова.
Поездка в Америку
В ноябре минувшего года Леонид Агутин стал победителем на международном конкурсе в США. Престижную награду премии The USA Songwriting Competition российский артист получил в номинации World Music. Так высоко была оценена песня «Just a Rainy Day», написанная в соавторстве с Эл Ди Меолой и Алексом Сино, отдельно был отмечен ее текст в категории Lyrics Only. Кроме почетной награды, лауреату вручат также денежное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов. Кроме того, альбом «La Vida Cosmopolita» отечественной звезды впервые стал претендентом «Грэмми», причем в пяти номинациях лонг-листа Национальной академии искусства и науки звукозаписи, за лучшие видео, аранжировку, дуэт, альбом и диск в жанре латиноамериканской поп-музыки. Отправившись в Соединенные Штаты за вручением приза и пообщавшись с западными коллегами, певец назвал российских артистов «нищебодами».
Российским звездам не платят по миллиону за концерт
Позицию Агутина разделил и продюсер Иосиф Пригожин, супруг исполнительницы Валерии. Он уверен – если сравнить доходы музыкантов США и Европы с российскими, то отечественных звезд можно назвать просто бедными. Так, Мадонна, Бритни Спирс, Пол Маккартни и другие западные деятели индустрии шоу-бизнеса могут получать за одно выступление миллион долларов. В РФ же таких гонораров не получает никто. Пригожин привел в пример Сергея Шнурова, которому платят до 200 тысяч за концерт.
Учителям и медикам в РФ лучше
При этом продюсер напомнил о нестабильности заработка артистов, сравнив на этот раз их прибыль с зарплатой учителей и медиков, находящихся на ставке. Артисты же могут и вовсе стать невостребованными после достижения определенного возраста еще до выхода на пенсию. Иосиф Пригожин отметил, что не считает чужие деньги, однако, как и любой человек, обязан содержать свою семью. К тому же в РФ нет грамотной маркетинговой стратегии в шоу-бизнесе, аналогичной американской, которая позволяла бы зарабатывать большие деньги. Именно возможность правильно представить даже посредственных артистов сделала музыкантов из США самыми востребованными в мире.



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