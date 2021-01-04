Звезда фильмов о Гарри Поттере Мюррей впервые стал отцом

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04.01.2021, 14:04, Новости дня
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Исполнитель роли Симуса Финнигана в картинах о Гарри Поттере 31-летний ирландский актер Девон Мюррей впервые стал отцом – 2 января его гражданская супруга Шеннон МакКэфри Куинн родила сына. Об этом актер сообщил 3 января в Instagram, обнародовав фото новорожденного ребенка из роддома.

“Моя жизнь изменилась навсегда. Шеннон родила нашего прекрасного маленького мальчика Купера Майкла”, – написал актер.

Он сообщил, что с нетерпением ждет возвращения жены и сына из роддома домой.

“Еще не верится, что у нас есть собственный маленький мальчик”, – признался Мюррей.

Мюррей и Шеннон МакКэфри Куинн состоят в отношениях с 2018 года. Летом 2020 года актер сообщил, что его гражданская супруга беременна. Для каждого из родителей новорожденный ребенок стал первенцем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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