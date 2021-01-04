“Леся, дети смотрят”. Никитюк засветила полуголое тело

04.01.2021, 14:04, Новости дня

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Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram несколько снимков, для которых позировала в раздельном купальнике с бикини. Фото были сделаны в бассейне во время отдыха Никитюк в Буковели.

“Аквамен, я жду”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Леся, дети смотрят”, – написала подписчица borjooomi.

Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Известность ей принесла передача “Орел и Решка”, ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым, позже – с Региной Тодоренко. Она ведет программы “Хто зверху?” и “Le Маршрутка” на “Новом канале”.