 

“Ни грамма алкоголя не было в нашей крови!” Медики диагностировали у Хилькевич перелом носа

04.01.2021, 14:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская актриса Анна Хилькевич 2 января в Instagram сообщила, что медики диагностировали у нее перелом носа после того, как в новогоднюю ночь муж Артур Волков ногой выбил из ее рук телефон.

Это было самое эпичное 31 декабря. Конечно же, 2020 года. В общем, сходили мы только что с мужем к врачу, чтобы сделать рентген носа. В итоге – перелом костей носа. Ну хотя бы без смещения”, – написала она.

По словам актрисы, ситуация вызывает у нее смех.

Хочу рассказать, как это произошло. Мы провожали старый год, ни грамма алкоголя не было в нашей крови! И что-то в голову мне пришло заснять танец мужа с дочкой. Мой объектив начал скользить по деталями, вот в кадр входят танцующие ноги… И тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит четко мне в нос. Так что все это чистая случайность и стечение обстоятельств”, – подытожила актриса.

Она отметила, что в течение двух недель ей необходимо соблюдать целый ряд правил, иначе “надломанная кость уедет в сторону или провалится”.

1 января Хилькевич заявила, что, возможно, сломала нос после того, как во время домашней видеосъемки муж случайно ударил ее ногой.

Хилькевич и Волков поженились в августе 2015 года, а в декабре актриса родила дочь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / МИД назвал фантасмагорическими заявления Зеленского о «планах» РФ по переделу мира

09.07 / Мнения: Пять ошибок Виктора Януковича

19.11 / Большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снега

12.10 / Одесский портал «Таймер» разблокировали в России

03.09 / Принц Гарри и Меган основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix

30.06 / Cirque du Soleil оказался на грани банкротства

15.09 / Коронавирус выявили у председателя Житомирского облсовета

28.10 / Трамп заявил об отсутствии в США свободы прессы

18.08 / Польша решила пропускать в страну белорусов на упрощенной основе

22.12 / Медведев заявил о злоупотреблении США понятием «нацбезопасность»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска