“Ни грамма алкоголя не было в нашей крови!” Медики диагностировали у Хилькевич перелом носа

04.01.2021, 14:04, Новости дня

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Российская актриса Анна Хилькевич 2 января в Instagram сообщила, что медики диагностировали у нее перелом носа после того, как в новогоднюю ночь муж Артур Волков ногой выбил из ее рук телефон.

“Это было самое эпичное 31 декабря. Конечно же, 2020 года. В общем, сходили мы только что с мужем к врачу, чтобы сделать рентген носа. В итоге – перелом костей носа. Ну хотя бы без смещения”, – написала она.

По словам актрисы, ситуация вызывает у нее смех.

“Хочу рассказать, как это произошло. Мы провожали старый год, ни грамма алкоголя не было в нашей крови! И что-то в голову мне пришло заснять танец мужа с дочкой. Мой объектив начал скользить по деталями, вот в кадр входят танцующие ноги… И тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит четко мне в нос. Так что все это чистая случайность и стечение обстоятельств”, – подытожила актриса.

Она отметила, что в течение двух недель ей необходимо соблюдать целый ряд правил, иначе “надломанная кость уедет в сторону или провалится”.

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1 января Хилькевич заявила, что, возможно, сломала нос после того, как во время домашней видеосъемки муж случайно ударил ее ногой.

Хилькевич и Волков поженились в августе 2015 года, а в декабре актриса родила дочь.