Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации
04.01.2021, 13:56,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Президент Владимир Путин поручил до 1 июля разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации и принять меры по стимулированию инвестиционной деятельности по внедрению отечественного софта.
«Правительству Российской Федерации … разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их «цифровой зрелости», предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, а также обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения – 1 июля 2021 года.
Кроме того, Путин поручил правительству до 1 мая «принять меры (в том числе налоговые), направленные на стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта».
Также президент поручил до 1 июля внести изменения в законодательство для развития телемедицины. «Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: развитие применения телемедицинских технологий; расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме», – говорится в сообщении.
Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
Смотреть комментарии → Комментариев нет