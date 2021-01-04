Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации

04.01.2021, 13:56, Новости дня

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Президент Владимир Путин поручил до 1 июля разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации и принять меры по стимулированию инвестиционной деятельности по внедрению отечественного софта.

«Правительству Российской Федерации … разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их «цифровой зрелости», предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, а также обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения – 1 июля 2021 года.

Кроме того, Путин поручил правительству до 1 мая «принять меры (в том числе налоговые), направленные на стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных на основе технологий искусственного интеллекта».

Также президент поручил до 1 июля внести изменения в законодательство для развития телемедицины. «Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: развитие применения телемедицинских технологий; расширение перечня справок, которые могут выдаваться медицинскими организациями и бюро медико-социальной экспертизы в электронной форме», – говорится в сообщении.

Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.