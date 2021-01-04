Глава Забайкалья госпитализирован с коронавирусом

04.01.2021, 13:56, Новости дня

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Глава Забайкальского края Александр Осипов госпитализирован в Чите с коронавирусом, его состояние оценивается как средней степени тяжести, врио губернатора назначен первый заместитель главы правительства края Андрей Кефер, информирует пресс-служба правительства региона.

Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на COVID-19 он ушел на самоизоляцию. По настоянию врачей в понедельник Осипов направлен в медучреждение.

«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов направлен на лечение в моностационар первой городской клинической больницы Читы. Состояние руководителя региона оценивается как средней степени тяжести. Отметим, что глава региона остается на связи с коллегами, в том числе и по решению важных рабочих вопросов. На время лечения губернатора исполнять его обязанности временно назначен первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер», – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

К январю 2021 года в РФ коронавирус был подтвержден у 27 глав регионов, передает РИА «Новости».

За минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания.