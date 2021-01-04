Екатерина Вилкова разграничила родительские обязанности с супругом Ильей Любимовым

04.01.2021, 13:40, Разное

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Екатерина Вилкова неоднократно рассказывала о том, что у нее было тяжелое детство, поэтому для своих детей она старается сделать все возможное, чтобы у них не было плохих воспоминаний. Артистка призналась: она разграничила родительские обязанности со своим супругом Ильей Любимовым.

Пара приняла решение о том, что Екатерина Вилкова будет заниматься дочерью, а муж – сыном. 36-летняя артистка включила Илью Любимова в школьный чат, чтобы он понимал, как проходит учебный процесс у детей. В случае если актриса будет уезжать на съемки, эти обязанности лягут на плечи супруга. При этом строгих правил в воспитании дочери и сына у знаменитостей нет. Они больше доверяют интуиции и если замечают «перебор» в поведении, то временно вводят ограничения. Актриса призналась: она рада тому, что дети живут в нормальной обстановке и не видят, как родители выясняют отношения.

По словам Екатерины Вилковой, они ссорятся с мужем очень редко. Когда возникает «дурацкое напряжение», пара старается сгладить его с помощью юмора и самоиронии. Как пошутила артистка, они «иногда работают друг для друга клоунами». При этом звезда сериала «Отель Элион» никогда не хотела что-то изменить в Илье Любимове, несмотря на его имеющиеся «зазубрины». Она признается, что с мужем ей легко.

Детство Екатерины Вилковой прошло в ужасном бараке, где не было не только горячей воды, но и отопления. Еще в юном возрасте она осознала, что хочет «выбиться в люди». Когда будущая звезда оказалась в столице, она начала строить карьеру актрисы. Спустя время артистка обеспечила достойную жизнь не только себе, но и своим родителям, приобретя им квартиру с удобствами.