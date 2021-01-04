Флагманский смартфон Realme на Snapdragon 888 официально выходит 7 января

04.01.2021, 13:40, Разное

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Названа дата официального анонса первого смартфона из линейки Realme Koi – 7 января. Устройство V15 оснащено представленным месяц назад чипсетом Snapdragon 888.

Информация о предстоящей презентации обнародована главой Realme China Сюй Ци в региональной соцсети Weibo. Фотография устройства, которой снабдил директор компании публикацию, демонстрирует не только некоторые технические характеристики гаджета, но и его уникальный дизайн. Как ранее сообщалось, новая серия получила название в честь декоративного карпа. Используя специальную технологию, производитель создал панель, которая переливается разными оттенками.

На задней крышке Realme V15 расположен прямоугольный вертикально ориентированный блок основной камеры. Ее главный объектив имеет разрешение в 64 миллионов пикселей, его дополняют еще два фото-видео-датчика, сведений о которых пока нет. Новейший чипсет дополнен 12-гигабайтным модулем оперативной памяти. Встроенная память составляет 256 гигабайт, работает устройство на последнем, одиннадцатом поколении операционной системы Android с предустановленным фирменным интерфейсом Realme UI 2.0.

Вытянутый экран формата Full HD+, согласно имеющимся данным, имеет встроенный сканер отпечатков пальцев и круглый вырез для фронтальной камеры. Кроме того, сверхбыстрая 125-ваттная подзарядка UltraDART позволяет зарядить аккумулятор аппарата с нуля до 100% всего за 20 минут. Остальные данные первого в линейке Koi смартфона Realme V15 объявят во время презентации новинки.