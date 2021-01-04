 

Олега Басилашвили госпитализировали с диагнозом коронавирус

04.01.2021, 13:40, Разное
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В Санкт-Петербурге в одну из больниц в экстренном порядке госпитализировали Олега Басилашвили. В Большом драматическом театре, где работал актер, рассказали о том, что у него обнаружили коронавирус.
Долгое время 86-летний актер не покидал своего дома, он опасался заразиться коронавирусом, а люди его возраста находятся в зоне повышенного риска. Кроме того, Олег Басилашвили страдает от хронической болезни легких, что может стать критическим фактором при инфицировании.

Дочь актера подтвердила факт госпитализации. Поскольку Олег Басилашвили никуда не выходил, но его посещали гости, коронавирус мог попасть в помещение с одним из родственников. Инфекцию ранее обнаружили у супруги и дочери артиста. Из-за госпитализации все спектакли с участием Басилашвили были отменены.



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