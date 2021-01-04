Мнение: Мужчины носят красное. Могущественные. В мировой живописи

04.01.2021, 13:32, Разное

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Знаете ли вы, что Дед Мороз носит шубу именно с красной отделкой, потому что так одевается Санта Клаус. Который — в свою очередь, нарядился в красное, потому что изначально он — Святой Николай. Который не просто святой, но еще и епископ, в западной традиции — кардинал, которому положена именно такая, красная, форма обмундирования!



Автор: Kaede-chama (источник)

Мне захотелось составить список моих самых любимых мужчин в красном за историю мировой живописи. Если смотреть на них через призму красной шубы Деда Мороза — получается как-то особенно трогательно…

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Первым номером пойдет коллега Николая по церковной должности, только повыше чином:

Диего Веласкес. "Портрет папы Иннокентия IX" (1650)

Красный (и только с 19 века — белый) — является традиционным цветом одежд римского папы. Большинство шедеров живописи, изображающих понтификов (там и Рафаэль, и Тициан, и многие другие авторы) — воспевают именно этот алый цвет.

Вот еще один такой, не менее могущественный.

Рафаэль. «Портрет Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси» (1518-9)

Здесь папа изображен с двумя кардиналами, своими родственниками. Они, по должности, тоже одеты в красное. А на Льве Х не просто красное облачение, а отделанное белым горностаем (камауро). Именно этот вариант со временем мутирует во знакомые нам новогодние шубки…

Раз уж речь зашла о красном облачении кардиналов, то как не вспомнить одного из самых легендарных, красного герцога.

Филипп де Шампань. "Тройной портрет герцога Ришелье" (1640)

Обратите внимание — на голове у Ришелье католическая тюбетейка-кипа, ее официальное название zucchetto или пилеолус. Но вообще кардиналам была положена широкополая шляпа, тоже красная — galero, но они в них редко портретировались. Обычно они служили просто атрибутом.

Вот на этой картине Мантеньи с изображением св. Иеронима он изображен как оборванный отшельник. Но на земле лежит красная шляпа, чтобы подчеркнуть, что все-таки он был епископом (кардиналом).

А вот фрагмент исторической картины Ж. Вибера — кардиналы пришли на прием к Наполеону, и один из них эту галеро держит под мышкой.

Но давайте вернемся к изображениям конкретных исторических личностей, могущественных мужчин в красном.

Носили ли его не-священники?

Конечно!

Собственно, с этого и началось.

Что в Древнем Риме пурпур был крайне дорогим красителем. И носить окрашенные им ткани разрешалось только императору. (А понтифики и епископы христианской церкви просто подхватили эту эстафету, когда императоры кончились).

Так что вот наш следующий герой.

А. Янсенс. "Нерон" (вымышленный портрет). 17 век

Так что красные королевские мантии, отделанные белым горностаем, тоже из этой же истории.

Правда, именно красными они стали достаточно поздно, в Новейшее время. В Средневековье и Ренессанс ткань могла быть любого цвета, нередко золотая парча.

И. Б. Сееле. Король Фридрих I Вюртембергский. Ок. 1806-8



О. Бьерк. Портрет короля Оскара II Шведского. Ок. 1897



Были и не мантии, а другие торжественные облачения. На этом портрете эта туника, кажется, называется "далматика".

В. Боровиковский. «Портрет Павла I в коронационном облачении». 1800



Для истории же мужского портрета в красном гораздо важнее оказалось, что в 1430 году герцог Филипп III Бургундский основал Орден Золотого Руна, который на столетия стал главнейшим и почетнейшим орденом Европы. Поскольку это был еще 15 век, орденский костюм был в средневековом стиле, в частности, вот с таким сложным шапероном-тюрбаном и хитро закинутой мантией. В портретах 15-16 веков такое еще смотрелось более или менее уместно.

Портрет Филиппа II Испанского в церемониальном облачении ордена Золотого руна, миниатюра 16 века



А вот в портретах 17-19 веков одеяние это смотрелось очень странно, при этом иметь его было очень почетно. Поэтому портретисты изворачивались как могли. В первую очередь, они перестали водружать на голову орденоносца бургундский колпак. Последний портретист, кто осмелился, кажется, был Карреньо де Миранда в портрете Карлоса II самого конца 17 века. После этого странную шляпу просто кладут на стол рядом, как на портрете ниже. Церемониальное же одеяние драпируют на позирующих, будто это обычная мантия, ничего особенного.

Ф. Шротценберг. Портрет Иоганна Адольфа II, принца Шварценбергского, в церемониальном одеянии ордена Золотого руна. 1848



Теперь отвлечемся от мантий и перейдем просто к одежке. В 16-17 веках краситель оставался еще дорогим, красные ткани оставались символом престижа и власти. Очень много владетельных особ на портретах этой эпохи изображены в ткани разной фактуры.

Ван Дейк. Портрет Агостино Паллавичини, дожа Венеции и короля Корсики. Ок. 1621



Карло Череса. Портрет Бернардо Гритти, проперфекта Бергамо. 1646



В польском национальном мужском костюме это вообще был обязательный цвет, гордый панский. Очень много "сарматских" портретов такого типа.

Луи де Сильвестр. Портрет Августа III в польском костюме. 1737



В 18 веке ситуация с красным цветом в портретах значительно изменяется. Видимо, изобрели какой-то дешевый краситель. Красное сукно появляется на множестве картин. Оно становится типичным материалом для пошива военной униформы, ливрей и просто обычных камзолов, сюртуков.

Кармонтель. Les gentilhommes du duc d’Orléans. 1770



Красный был цветом повседневной одежды как очень высокопоставленных людей.

Ричард Косвей. Портрет принца Джоржа (короля Георга IV) (1780)



Так и совершенно обычных господ.

Джозеф Райт. Портрет неизвестного. 1750-е



В бытность свою первым консулом Наполеон почти всегда одевался в красное с ног до головы.

Энгр. Портрет Бонапарта, первого консула. 1803-4



Но в 19 веке, из-за победы английского дендизма, разрешившего мужчинам только сдержанные цвета, красный и другие яркие оттенки изчезают из мужского гардероба, задержавшись только в униформе военных офицеров, а также парадных облачений госчиновников в некоторых странах — то есть, обладателей силы и власти, которых у светских штафирок уже не было. В 20 веке с этим еще хуже, но традиции остаются.

Аноним. Портрет Жака де Тробриана. 1813-4



Фотограф David Boyer. Лорд-мэр Лондона в церемониальном облачении.



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Так что относитесь с красной шубе с белой оторочке Деда Мороза и Санта Клауса (а также к шапке) с почтением, это наследие очень древной традиции и знак большой власти.

Автор: Elizabeth Goodrick-Dillon https://www.lizgoodrickdillon.com/

