Моргенштерн сыграет Кыш Бабая в сериале Булата Юсупова по мотивам башкирских народных сказок

04.01.2021, 14:41, Разное

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Кинорежиссёр Булат Юсупов пригласил популярного рэп-исполнителя Моргенштерна (наст. имя – Алишер Валеев) в свой новый проект «Сказки родных степей».

Рэпер сыграет Кыш Бабая – башкирского Деда-Мороза, которому будет посвящена одна из частей «Сказок». Режиссер отметил, что Моргенштерн идеально подходит на роль главного зимнего персонажа Башкирии благодаря своей внешности.

– Помню, что увидев клип Моргенштерна на YouTube, сразу подумал «Кыш Бабай». Я его таким и представлял, когда у бабушки на коленях слушал сказки. И в книгах его всегда таким рисуют, та же хитрая улыбка, такой же разрез глаз, – рассказал Юсупов.

Многосерийный фильм будет снят силами собственной студии Юсупова «Vista Vision» при поддержке Государственной киностудии «Башкортостан» и Фонда кино России.