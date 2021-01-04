 

Моргенштерн сыграет Кыш Бабая в сериале Булата Юсупова по мотивам башкирских народных сказок

04.01.2021, 14:41, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кинорежиссёр Булат Юсупов пригласил популярного рэп-исполнителя Моргенштерна (наст. имя – Алишер Валеев) в свой новый проект «Сказки родных степей».

Рэпер сыграет Кыш Бабая – башкирского Деда-Мороза, которому будет посвящена одна из частей «Сказок». Режиссер отметил, что Моргенштерн идеально подходит на роль главного зимнего персонажа Башкирии благодаря своей внешности.

– Помню, что увидев клип Моргенштерна на YouTube, сразу подумал «Кыш Бабай». Я его таким и представлял, когда у бабушки на коленях слушал сказки. И в книгах его всегда таким рисуют, та же хитрая улыбка, такой же разрез глаз, – рассказал Юсупов.

Многосерийный фильм будет снят силами собственной студии Юсупова «Vista Vision» при поддержке Государственной киностудии «Башкортостан» и Фонда кино России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Диетологи назвали фрукты и ягоды ноября, помогающие защититься от рака

25.10 / «И стар и млад прется в лифт! Вы чо?»

21.08 / Макаренко назвал заявления об отравлении Навального манипуляцией

18.08 / Мнение: Зачем Путину спасать Лукашенко?

02.07 / Личное: Бесплатное племя артистов

17.07 / Невестка Кристины Орбакайте впервые решилась отдохнуть в Сочи

17.08 / Эксперты назвали пять источников углеводов для ежедневного потребления

14.12 / “Расслабляет кровеносные сосуды”: Ученые назвали лучший продукт для гипертоников

07.12 / Какое наследство оставил Анатолий Чубайс?

15.09 / Ученые нашли доказательства занесения внеземной жизни на Землю внутри метеорита

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска