 

“Ест, как царский отпрыск”, “Пусть этот мальчик сменит Путина”. Собчак показала сына за праздничным столом

04.01.2021, 13:12, Новости дня
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Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила снимок своего сына Платона, сидящего за праздничным новогодним столом.

“Когда впервые увидел “Голубой огонек” и узнал слово “доедалки”, – написала она.

Подписчики прокомментировали фото.

“Смотрите-ка, как Платон достойно ест. Как царский отпрыск”, – написала блогер Божена Рынска.

“Осанка дворянина”, – отметила polina.

“Пусть этот мальчик сменит [президента РФ Владимира] Путина”, – заявил 888kita.

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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