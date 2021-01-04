Объем транзита российского газа через Украину был в 2020 году самый низкий за семь лет

04.01.2021, 13:12, Новости дня

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В 2020 году Россия транспортировала через Украину меньше газа, чем в 2019 году. Об этом 2 января проинформировало ООО “Оператор газотранспортной системы Украины”.

“В 2020 году “Оператор ГТС Украины” протранзитировал в Европу 55,8 млрд м³ газа (минус 38% по сравнению с 2019 годом). …Ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ (подземных хранилищах газа. – “ГОРДОН”)”, – говорится в сообщении.

Согласно графику, опубликованному оператором, объем транзита газа в 2020 году – самый низкий за последние семь лет. Больше всего газа прокачали через ГТС Украины в 2017 году – 93,5 млрд м³.

Скриншот: tsoua.com

Наибольший объем российского газа был поставлен через Украину в Словакию (38,5 млрд м³) и Венгрию (9,6 млрд м³).

Оператор ГТС отметил, что российский “Газпром” уже заплатил за транзит 65 млрд м³ газа, прописанных в контракте.

30 декабря 2019 года НАК “Нафтогаз України” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.