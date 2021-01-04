“Ноги в одну сторону, руки – в другую”. Лукашенко и КГБ Беларуси рассматривали возможность убийства Шеремета – СМИ

04.01.2021, 13:12, Новости дня

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Александр Лукашенко и КГБ Беларуси рассматривали возможность убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает бельгийское издание EUobserver опубликовавшее аудиозаписи разговоров бывшего главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева (2008–2012 годы).

Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ “Альфа” в минском офисе Зайцева.

Среди прочего, на записи обсуждается убийство Шеремета, который в то время работал в России.

При этом основной целью было, чтобы это убийство стало “публичным сигналом”, поэтому рассматривался вариант подрыва.

“Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью… Мы заложим [бомбу] и так далее, и эту чертову крысу разнесет на чертовы куски – ноги в одну сторону, руки – в другую. Если же все будет [выглядеть] как по естественным причинам, то люди не поймут сигнал… Президент [Лукашенко] ждет этих операций”, – цитирует Зайцева EUobserver.

Помимо этого, как следует из слов бывшего главы КГБ, в 2012 готовились операции по устранению ряда политических оппонентов Лукашенко на территории других государств. Как отметил Зайцев, задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно Лукашенко. На это он выделил $1,5 млн.

В частности, обсуждалось убийство в Германии бывшего директора тюрьмы в Беларуси Олега Алкаева, полковника Владимира Бородача и антикоррупционера Вячеслава Дудкина.

Среди рассматриваемых вариантов было использование ядов, взрывчатых веществ и поломки автомобилей.

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Видео: Беларускі Народны Трыбунал / YouTube

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы.

Со временем Кузьменко выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арестом, Дугарь – под личное обязательство, Антоненко находится под стражей почти год. Последний раз меру пресечения для всех троих продлили до 7 февраля.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по сути состоялось 28 сентября.