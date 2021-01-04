 

Анна Хилькевич рассказала поклонникам о своих страхах и вкусовых предпочтениях

04.01.2021, 12:48, Разное
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Анна Хилькевич решила в своем микроблоге Instagram рассказать поклонникам немного новых фактов о себе. Некоторые признания звезды сериала «Универ» были достаточно откровенными и описывали ее страхи.
Фолловеров очень удивил тот факт, что Анна Хилькевич, которая пристально следит за своей внешностью, ненавидит крема для тела. Актриса призналась: она пользуется ими через силу, каждый раз преодолевая отвращение. Маникюр знаменитость делает всегда в своем салоне красоты «Культура маникюра», но иногда заходит к конкурентам, чтобы убедиться в том, что у нее работают самые лучшие мастера. Также она помнит наизусть номер телефона одной из стоматологий.

Анне Хилькевич трудно уснуть, если не царит полная тишина. Поэтому возле кровати звезды «Универа» всегда лежат маска для сна и беруши. Если она сильно устает или перенервничает, то перед отходом ко сну перед глазами всплывают очень страшные картинки.

Поклонников удивил тот факт, что Анна Хилькевич вообще не смотрит телевизор, а когда ест суп, то только выпивает бульон. Актриса также призналась: даже «в шальную молодость» не позволяла себе ездить за рулем в состоянии алкогольного опьянения.



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