 

В 2021 году на Марс сядут космические корабли сразу трех стран

04.01.2021, 12:48, Разное
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Китай, США и ОАЭ отправят к Марсу сразу три космических корабля, которые достигнут планеты в феврале 2021 года. По словам блогера Виталия Егорова, космические корабли доставят к Марсу роверы и радиоуправляемый вертолет.
Два марсохода «Персеверанс» (США) и «Тяньвэнь» (Китай) будут сброшены на поверхность планеты, при этом американскому роверу предстоит собрать образцы грунта, которые позднее будут доставлены обратно на Землю. Также ровер сбросит маленький радиоуправляемый вертолет. Он предназначен для исследования Марса и работает независимо от марсохода.

Данная миссия очень важна для Китая, отметил Виталий Егоров. Ее выполнение закрепит успех, достигнутый в программе по запуску лунохода. Кроме того, к Марсу отправится арабский аппарат, над созданием которого работали американские специалисты. Его запуск осуществлялся японской ракетой по заказу ОАЭ в рамках арабской космической программы.



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